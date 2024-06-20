На Україну насувається антициклон: чим він відрізняється від циклону і яку погоду принесе

Яку погоду принесе Aviv в Україну

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, прихід антициклону Aviv зумовить суху й переважно сонячну погоду.

"Тому, якщо запланували щось фарбувати на вулиці чи перекривати, чи побути на природі - якраз... Температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною", - зауважила експерт у своєму дописі у Facebook.

Очікується, що спека дещо спаде на сході та півдні.

Впродовж дня у більшості областей України очікується температура 24-29 градусів за Цельсієм (тим часом на Балканах та в Італії вируватиме сильна спека - до 35-39 градусів вище нуля).

Діденко наголосила, що помірно-континентальний клімат України - дар Божий, тому його варто і треба цінувати.

"Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише у східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду", - додала синоптик.

У Києві 21 червня погода очікується сонячна й тепла, з температурою повітря близько 25 градусів за Цельсієм. Вітер у столиці очікується північно-західний, помірний (тобто також послабне).

"Отже, завтра працюємо чи гуляємо інтенсивно на відкритому повітрі - дощу не буде, спека поки що не відновиться. Можна додатково полити квіточки", - зауважила метеоролог.

Насамкінець вона додала, що вже 22-23 червня на заході та півночі України очікуються грозові дощі.

Допис Діденко та ілюстрації до нього (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Чим антициклон відрізняється від циклона

Циклон - область зниженого тиску діаметром від близько 100 км до 3000 км з мінімальним значенням у центрі та замкнутими ізобарами (лініями на карті, що сполучають місця з однаковим атмосферним тиском).

Він становить собою атмосферний вихор із циркуляцією повітряних мас:

проти годинникової стрілки - у північній півкулі

за годинниковою стрілкою - у південній півкулі

Циклон (ілюстрація: meteo.gov.ua)

Циклони формуються постійно й природно - на тлі обертання Землі (завдяки так званій силі Коріоліса - одній із сил інерції). У центрі цього величезного вихору повітря здіймається і, охолоджуючись, розтікається на висоті.

Погода, характерна для циклонів:

дощі, грози, зниження температури та посилення вітру - влітку

велика хмарність, снігопади, хуртовини та деяке потепління - взимку

Найчастіше циклони переміщаються із заходу на схід, а їхній рух викликаний різкими змінами атмосферного тиску, вітру, температури та вологості повітря.

Натомість антициклон - замкнена область високого атмосферного тиску діаметром від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів, для якої характерні свої специфічні умови погоди та система течій повітря. Він, як і циклон, є важливим складником планетарної циркуляції атмосфери.

Схематично та на картах антициклон позначають за допомогою ізоліній (ізобар зі стрілками, що вказують напрямки циркуляції повітря):

у Північній півкулі повітряні маси навколо центру рухаються за годинниковою стрілкою

у Південній півкулі повітряні маси навколо центру рухаються проти годинникової стрілки

Антициклон (ілюстрація: meteo.gov.ua)

В атмосфері Землі за рік може зазвичай виникати кілька сотень антициклонів, які можуть існувати від кількох діб до кількох тижнів.

Напрямок їхнього руху - переважно із заходу на схід, а середня швидкість руху - близько 30-40 км на годину.

Погода, характерна для антициклонів - безхмарна (адже тоді переважає низхідний рух повітря):

жарка й суха - влітку

морозна та ясна - взимку

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, над територією України впродовж року проходить близько 40 антициклонів - близько 30% з них формується "на місці", тоді як інша частина (близько 70%) надходить із заходу, північного заходу та південного заходу (залежно від пори року).

Найбільшу антициклональну активність спостерігають в Україні на початку літа та восени (над східними та південними регіонами).