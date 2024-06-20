На Украину надвигается антициклон: чем он отличается от циклона и какую погоду принесет

Какую погоду принесет Aviv в Украину

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, приход антициклона Aviv обусловит сухую и преимущественно солнечную погоду.

"Поэтому если запланировали что-то красить на улице или перекрывать, или побыть на природе - как раз... Температура воздуха в пятницу повсюду будет комфортной", - отметила эксперт в своей публикации в Facebook.

Ожидается, что жара немного спадет на востоке и юге.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается температура 24-29 градусов по Цельсию (в это же время на Балканах и в Италии будет сильная жара - до 35-39 градусов выше нуля).

Диденко подчеркнула, что умеренно-континентальный климат Украины - дар Божий, поэтому его стоит и нужно ценить.

"Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - добавила синоптик.

В Киеве 21 июня погода ожидается солнечной и теплой, с температурой воздуха около 25 градусов по Цельсию. Ветер в столице ожидается северо-западный, умеренный (то есть тоже ослабеет).

"Итак, завтра работаем или гуляем интенсивно на открытом воздухе - дождя не будет, жара пока не возобновится. Можно дополнительно полить цветочки", - отметила метеоролог.

В заключение она добавила, что уже 22-23 июня на западе и севере Украины ожидаются грозовые дожди.

Публикация Диденко и иллюстрации к ней (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чем антициклон отличается от циклона

Циклон - область пониженного давления диаметром от около 100 км до 3000 км с минимальным значением в центре и замкнутыми изобарами (линиями на карте, соединяющими места с одинаковым атмосферным давлением).

Он представляет собой атмосферный вихрь с циркуляцией воздушных масс:

против часовой стрелки - в северном полушарии

по часовой стрелке - в южном полушарии

Циклон (иллюстрация: meteo.gov.ua)

Циклоны формируются постоянно и естественно - на фоне вращения Земли (благодаря так называемой силе Кориолиса - одной из сил инерции). В центре этого огромного вихря воздух вздымается и, охлаждаясь, растекается на высоте.

Погода, характерная для циклонов:

дожди, грозы, понижение температуры и усиление ветра - летом

большая облачность, снегопады, метели и некоторое потепление - зимой

Чаще всего циклоны перемещаются с запада на восток, а их движение вызвано резкими изменениями атмосферного давления, ветра, температуры и влажности воздуха.

В то же время антициклон - замкнутая область высокого атмосферного давления диаметром от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, для которой характерны свои специфические условия погоды и система течений воздуха. Он, как и циклон, является важной составляющей планетарной циркуляции атмосферы.

Схематически и на картах антициклон обозначают с помощью изолиний (изобар со стрелками, указывающими направления циркуляции воздуха):

в Северном полушарии воздушные массы вокруг центра двигаются по часовой стрелке

в Южном полушарии воздушные массы вокруг центра двигаются против часовой стрелки

Антициклон (иллюстрация: meteo.gov.ua)

В атмосфере Земли за год может обычно возникать несколько сотен антициклонов, которые могут существовать от нескольких суток до нескольких недель.

Направление их движения - преимущественно с запада на восток, а средняя скорость движения - около 30-40 км в час.

Погода, характерная для антициклонов - безоблачная (ведь тогда преобладает нисходящее движение воздуха):

жаркая и сухая - летом

морозная и ясная - зимой

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, над территорией Украины в течение года проходит около 40 антициклонов - около 30% из них формируется "на месте", тогда как другая часть (около 70%) поступает с запада, северо-запада и юго-запада (в зависимости от времени года).

Наибольшую антициклональную активность наблюдают в Украине в начале лета и осенью (над восточными и южными регионами).