На Україну насувається активний циклон із півдня: яку погоду очікувати завтра

"Циклон належатиме до родинного циклонічного клану Biruta, який підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту", - заявила вона.

За даними синоптика, 24 квітня, в Україні пройдуть помірні та часом навіть значні дощі. У денні години на півдні та сході - без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря на півночі та заході буде +11 +16 градусів, на решті території +17 +24 градуси, на півдні місцями до +25 +28 градусів.

Погода в Києві

У столиці у середу очікується дощ та сильний вітер. Температура повітря буде не надто низька, вдень передбачається +10 +12 градусів.

"Але ж ви пам'ятаєте, що посилення вітру провокує відчуття холоду і емоційно знижує температуру повітря на кілька градусів", - заявила Діденко.