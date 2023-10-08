Україну накриють осінні дощі: де сьогодні чекати негоди

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні майже всю Україну накриють дощі. На півночі очікують невеликі опади, а на сході та заході України значний дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Також можливі шквальні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому +9 +14 градусів, а на півдні до +21. Вночі температура опуститься до +5 +10. На півдні буде тепліше - до +16.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень у Києві можливий невеликий дощ, очікуються шквали до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +10 +12 градусів, а вночі +7 +9 градусів.

Тепло закінчується

Наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що скоро в Україну прийде осіння прохолода.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.