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Україну накриють осінні дощі: де сьогодні чекати негоди

Фото: Україні сьогодні накриють дощі та шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 8 жовтня буде дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні майже всю Україну накриють дощі. На півночі очікують невеликі опади, а на сході та заході України значний дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Також можливі шквальні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому +9 +14 градусів, а на півдні до +21. Вночі температура опуститься до +5 +10. На півдні буде тепліше - до +16.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень у Києві можливий невеликий дощ, очікуються шквали до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +10 +12 градусів, а вночі +7 +9 градусів. 

Тепло закінчується

Наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що скоро в Україну прийде осіння прохолода.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.

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