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Украину накроют осенние дожди: где сегодня ждать непогоды

Фото: Украине сегодня накроют дожди и шквалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 8 октября будет дождливая и ветреная. Синоптики предупреждаюь о шквалах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня почти всю Украину накроют дожди. На севере ожидается небольшой дождь, а на востоке и западе Украины сильный дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Также возможны шквальные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в среднем +9 +14 градусов, а на юге до +21. Ночью температура опустится до +5 +10. На юге будет теплее - до +16.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно. Днем в Киеве возможен небольшой дождь, ожидаются шквалы до 17-22 м/с.

Столбики термометров покажут днем +10 +12 градусов, а ночью +7 +9 градусов.

Тепло заканчивается

В конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов. Однако синоптики прогнозируют, что скоро в Украину придет осенняя прохлада.

Кроме того, сентябрь 2023 стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

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