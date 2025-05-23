Україну накриють грози та дощі: якою буде погода сьогодні

За словами синоптика, сьогодні температура коливатиметься від +20 до +25 градусів. Проте в західних областях атмосферний фронт принесе грозові дощі і знизить температуру до приблизно +12 градусів.

Діденко також попередила, що під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру. Вона зазначила, що ввечері в п’ятницю ці грози "досягнуть" Житомирщини та Київщини.

Погода у Києві

У Києві очікується тепла погода з температурою до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку.

"Протягом дня буде сухо та сонячно, але ввечері в п’ятницю з'являться хмари, і в столиці пройде дощ з грозою," - зазначила синоптик.

Вона також додала, що на вихідних, 24 і 25 травня, грозові дощі прогнозуються на заході, півночі та в центральних областях України, за винятком Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині.

На решті території опадів не очікується.

"На День Києва, 25-го травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря. Тепло, яке дуже просили, прийшло", - уточнила вона.