Украину накроют грозы и дожди: какой будет погода сегодня

В Украине сегодня прогнозируется солнечная теплая погода. Однако в ряд областей атмосферный фронт принесет грозовые дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По словам синоптика, сегодня температура будет колебаться от +20 до +25 градусов. Однако в западных областях атмосферный фронт принесет грозовые дожди и снизит температуру до примерно +12 градусов.
Диденко также предупредила, что во время гроз возможны град и шквалистое усиление ветра. Она отметила, что вечером в пятницу эти грозы "достигнут" Житомирщины и Киевщины.
В Киеве ожидается теплая погода с температурой до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления.
"В течение дня будет сухо и солнечно, но вечером в пятницу появятся облака, и в столице пройдет дождь с грозой", - отметила синоптик.
Она также добавила, что на выходных, 24 и 25 мая, грозовые дожди прогнозируются на западе, севере и в центральных областях Украины, за исключением Полтавщины и Днепропетровщины, а также в Одесской области.
На остальной территории осадков не ожидается.
"На День Киева, 25-го мая, вероятны грозовые дожди и свежий воздух. Тепло, которое очень просили, пришло", - уточнила она.
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