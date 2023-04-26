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Україну накриє циклон Udo. Які регіони "зачіпить" холодний фронт

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Україна, Середа 26 квітня 2023 07:00
Україну накриє циклон Udo. Які регіони "зачіпить" холодний фронт Фото: синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Атмосферний фронт від циклону Udo сьогодні, 26 квітня, принесе в західні області України похолодання, до +8...+13 градусів, та дощі. Також похолодає ще в чотирьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінницької, Житомирської, Київської та Одеської областей - там є ймовірність невеликого дощу та дещо "осядуть" градуси", - розповіла вона.

Синоптик додала, що:

  • у Вінницькій області буде +10 +11;
  • у Житомирській, Київській областях - до +14...+16,
  • в Одеській - до +15.

"На решті території України втримається чудова погода, тепла, сонячна, із температурою повітря +16...+21 градусів", - констатувала Діденко.

Погода у Києві

У Києві сьогодні місцями пройде невеликий дощ, денна температура повітря становитиме +16 градусів.

Бліц-прогноз на четвер

Діденко додала, що у четвер похолодання та дощі поширяться на значну частину України.

"Лише в східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло, до +17...+20 градусів", - попередила вона.

Як повідомлялось, в Україні наприкінці квітня в деяких областях різко похолодає. Дві ночі поспіль 28 і 29 квітня очікуються заморозки.

Додамо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

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