Україну накриє спека до +36: прогноз погоди на завтра

В Україні очікується спекотна погода до +36 градусів у суботу, 5 серпня. При тому місцями прогнозують короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.
У суботу в більшості західних областей очікується мінлива хмарність, а місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +28 +33.
При цьому на решті території країни прогнозується малохмарна, суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме +18 +23 градуси, а вдень +31 +36.
Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с.
Фото: прогноз погоди на 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
У столичному регіоні завтра прогнозується малохмарна суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +18 +23 градуси, а вдень +32 +34.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
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