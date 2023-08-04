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Украину накроет жара до +36: прогноз погоды на завтра

Фото: Украину накроет жара до +36 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине ожидается жаркая погода до +36 градусов в субботу, 5 августа. При том местами прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

В субботу в большинстве западных областей ожидается переменная облачность, а местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит +14 +19 градусов, а днем +28 +33.

При этом на остальной территории страны прогнозируется малооблачная, сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +18 +23 градуса, а днем +31 +36.

Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Фото: прогноз погоды на 4 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра прогнозируется малооблачная сухая и жаркая погода. Температура ночью составит +18 +23 градуса, а днем +32 +34.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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