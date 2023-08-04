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Україну накриє спека до +36: прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 04 серпня 2023 15:34
Україну накриє спека до +36: прогноз погоди на завтра Фото: Україну накриє спека до +36 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні очікується спекотна погода до +36 градусів у суботу, 5 серпня. При тому місцями прогнозують короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

У суботу в більшості західних областей очікується мінлива хмарність, а місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +28 +33.

При цьому на решті території країни прогнозується малохмарна, суха та спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме +18 +23 градуси, а вдень +31 +36.

Вітер в Україні східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Україну накриє спека до +36: прогноз погоди на завтра

Фото: прогноз погоди на 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра прогнозується малохмарна суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +18 +23 градуси, а вдень +32 +34.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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