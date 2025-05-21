Україну накриє комфортне тепло: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні очікується переважно тепла погода, але у низці регіонів можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, стовпчик термометра сьогодні буде показувати від +17 до +24 градусів.

"Британські вчені (насправді всі вчені) кажуть, що ідеальна температура повітря для організму людини та, коли не треба витрачати калорії, щоб грітися чи навпаки, шукати способи охолодитися", - пише Діденко.

Попри це опади сьогодні ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України. А ось у південній частині та на півночі України, окрім Сумщини, без істотних опадів.

За словами Діденко, вітер сьогодні буде західний, помірний, у східних областях може бути сильним.

Погода у Києві

У Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні. Стовпчик термометра протягом дня буде показувати до +22 градусів.