Украину накроет комфортное тепло: синоптик дала прогноз погоды на сегодня
В Украине сегодня ожидается преимущественно теплая погода, но в ряде регионов возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным синоптика, столбик термометра сегодня будет показывать от +17 до +24 градусов.
"Британские ученые (на самом деле все ученые) говорят, что идеальная температура воздуха для организма человека та, когда не надо тратить калории, чтобы греться или наоборот, искать способы охладиться", - пишет Диденко.
Несмотря на это осадки сегодня вероятны в западных областях, в центре, на востоке Украины. А вот в южной части и на севере Украины, кроме Сумщины, без существенных осадков.
По словам Диденко, ветер сегодня будет западный, умеренный, в восточных областях может быть сильным.
Погода в Киеве
В Киеве 21-го мая существенные осадки маловероятны. Столбик термометра в течение дня будет показывать до +22 градусов.
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