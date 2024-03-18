Україну накриє дощ та мокрий сніг: де сьогодні погіршиться погода

Погода в Україні сьогодні, 18 березня, буде з дощем та мокрим снігом. Проте вдень у більшості областей буде плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. На заході очікується невеликий мокрий сніг, а у Карпатах - помірний сніг.

На решті території прогнозується дощ, у північних та центральних областях - дощ з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний зі швидкістю 5-10 м/с. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть на заході України від 0 до +5. У більшості областей вдень буде +2 +7 градусів, а на сході та півдні очікується до +7 +12.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень буде у районі +3 +5 градусів, а вночі від 0 до +2.