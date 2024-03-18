Украину накроет дождь и мокрый снег: где сегодня ухудшится погода

Погода в Украине сегодня, 18 марта, будет с дождем и мокрым снегом. Однако днем в большинстве областей будет плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно. На западе ожидается небольшой мокрый снег, а в Карпатах - умеренный снег.

На остальной территории прогнозируется дождь, в северных и центральных областях - дождь с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, на Левобережье южный со скоростью 5-10 м/с. На дорогах западных областей местами гололедица.

Столбики термометров днем покажут на западе Украины от 0 до +5. В большинстве областей днем будет +2 +7 градусов, а на востоке и юге ожидается до +7 +12.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем будет в районе +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.