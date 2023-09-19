Україну накриє атмосферний фронт. Де похолодає та пройдуть дощі завтра

"Незначні дощі пройдуть місцями у західних (а, отже, й у Карпатах) та в північних областях. На решті території втримається суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінницьку область", - розповіла вона.

Де чекати похолодання

За даними синоптика, температура повітря найвищою очікується у південній частині, +25...+28 градусів.

"У східних областях, у Дніпрі з районами та у Полтавській області +23....+26 градусів, на заході, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях буде найсвіжіше, +18...+23 градуси", - зазначила Діденко.

Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, на півночі - поривчастий.

Погода в Києві

У Києві 20 вересня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощі, вночі та вранці південний вітер "трохи сильніше задуватиме".

"Температура повітря у столиці тимчасово, на один день, знизиться: протягом дня середи становитиме +21....+23 градуси", - додала синоптик.

Коли знову потепліє

Як зазначила синоптик, вже в четвер-п'ятницю знову повернеться "майже літнє тепло", до +25...+27 градусів і без дощів.

Як раніше розповідали синоптики, у третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури.