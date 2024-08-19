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Україну не можна залишати, коли вона готується до найскладнішої зими, - комісар ЄС з енергетики

Фото: комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні необхідні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості на тлі української енергетичної кризи. Україна не повинна залишатися одна, готуючись до найважчої зими.

Про це заявила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Сімсон звернулася до міжнародної спільноти із закликом активізувати зусилля для підтримки України перед настанням зимового сезону. Вона зазначила, що на українців чекає, ймовірно, найважчий зимовий період на всьому континенті з часів Другої світової війни.

Комісар запропонувала шість ключових напрямків допомоги, зокрема відновлення зруйнованих об’єктів енергетики, забезпечення України генераторами, розгортання сонячних панелей та посилення пропускної спроможності енергетичних кордонів.

Також Сімсон детально розповіла, як можна спростити низку механізмів для того, аби Україна вчасно отримала всю необхідну допомогу для спрощеного проходу зимового періоду в  момент енергетичної кризи. Водночас вона закликала посилити пасивний захист енергетичної інфраструктури та протиповітряну оборону навколо критично важливих об'єктів в Україні.

Механізми допомоги

"Уряди та компанії можуть робити пожертвування до Фонду підтримки енергетики України, яким керує енергетична спільнота. Це найшвидший та найнадійніший спосіб закупівлі енергетичного обладнання для України", - зазначила комісар.

Вона зауважила, що механізм цивільного захисту ЄС може постачати вживані запасні частини та обладнання, які відповідають потребам України. Банки також можуть допомогти знизити ризики проєктів за допомогою підтримки страхування та гарантій

"Компанії можуть допомогти в навчанні робітників в Україні або встановити матеріали, такі як фотоелектричні панелі та інвертори, на місцях", - сказала Сімсон

Вона додала, що громадяни  також можуть допомогти за допомогою краудфандингу.

"Я закликаю всіх, хто може допомогти Україні до настання холодного сезону, зробити це. Європейська комісія допоможе вам надати підтримку", - сказала Сімсон.

 

Проблеми з енергетикою в Україні

Нагадаємо, на тлі масованих ракетних атак Росії по енергетиці України, що поновились навесні цього року, енергетики почали знову вводити графіки відключення світла.

Влітку через погодні умови ситуація в енергомережі значно погіршилась. Аномальна спека на території України призвела до збільшення використання електроприладів, що своєю чергою значною мірою навантажувало послаблену росіянами мережу.

Попри це енергетики змогли відремонтувати кілька об'єктів і декілька тижнів українці провели без відключень світла.

Втім днями громадян знову попередили, що цього тижня в Україні очікується спекотна погода, яка може сприяти повторенню сценарію з відключенням світла.

Влада, енергетики та експерти одноголосно сходяться на думці, що цього року через дефіцит генерації енергії Україну чекає найважча зима.

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