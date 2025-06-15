Україну може затопити: які регіони в зоні ризику через танення льодовиків

Танення полярних льодовиків може мати серйозні наслідки не лише для прибережних країн, а й для України. До кінця століття рівень Світового океану може зрости на 45-82 см, що загрожує затопленням частини південних регіонів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.
За її словами, глобальне потепління призведе до того, що в полярних широтах середня температура може зрости на 10°C. Це подовжить полярне літо майже вдвічі - зі звичних 90 до 180 днів.
Танення арктичного льоду не лише відкриє нові шляхи через Північний океан, а й порушить баланс солоності та температур океанічних вод. Особливо це небезпечно для течій, які "обігрівають" Європу. Їхнє ослаблення або зміна напрямку матимуть вплив на клімат усього континенту.
Хоч Україна й не має океанічного узбережжя, вона пов’язана з глобальною водною системою через Чорне море. Як попереджає Міндовкілля, підняття рівня води може призвести до затоплення міста Вилкове. Постраждати може й Одеса, а також інші прибережні території на півдні, які будуть під загрозою ерозії.
"Дуже багато регіонів на півдні України можуть бути втрачені через розмивання берегової лінії", - наголошує Балабух.
Якщо викиди парникових газів не зменшаться, ризики для України зростатимуть. А отже, адаптація до кліматичних змін і посилення захисту прибережних територій - вже не питання далекого майбутнього, а виклик сьогодення.
Раніше РБК-Україна писало, що 2024 рік став найтеплішим за всю історію спостережень - температура зросла на 1,5°C від доіндустріального рівня. В Україні глобальне потепління може посилити заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні. У містах посилюється ефект "островів тепла", що збільшує ризики для здоров’я.
Також ми розповідали, що зміни клімату відкривають для України нові аграрні можливості: завдяки тривалішому теплому періоду країна може вирощувати більше культур, зокрема теплолюбних, і отримувати третій урожай. Найбільше потепління - на північному сході. Але через дефіцит вологи важливо впроваджувати ефективні технології зрошення.
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