Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де загроза ударів

Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 20:00 з південного напрямку. Згодом додалися групи "Шахедів" з північного сходу.

Станом на 22:54 ворожі дрони рухалися:

у Чернігівській області, курс - південний, південно-західний;

у Сумській області, курсом північним, північно-західним;

у Харківській області, курс - західний, північно-західний;

на північному сході Полтавської області у північно-західному напрямку.

О 22:58 військові повідомили про ворожі БпЛА в районі Харкова.

О 23:41 повідомлялося про рух ворожих дронів у напрямку Миргорода Полтавської області.

За даними моніторингових каналів, перші 3 "Шахеди" заходять до Київської області в районі Згурівки. Загалом у напрямку Києва рухається "табун" із близько 15 БпЛА.

О 23:51 військові повідомили про ворожі дрони в районі Сум. У місті було чутно вибух.

Станом на 23:56 російські безпілотники рухалися:

на півдні Чернігівської області, курс - південний, південно-західний (вектор - Київська область);

у Сумській області, курсом на Чернігівську та Полтавську області;

на заході та півночі Харківської області, курсом на захід та південь;

у центрі Полтавської області, курс - довільний;

на півночі Дніпропетровської області, курс - західний.

О 00:04 Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку Полтави.

О 00:17 військові повідомили про рух дронів у напрямку Києва.

Станом на 00:15 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)