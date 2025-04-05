Украину массированно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские войска запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, на Юге есть прилет и возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 с южного направления. Позже добавились группы "Шахедов" с северо-востока.
По состоянию на 22:54 вражеские дроны двигались:
В 22:58 военные сообщили о вражеских БПЛА в районе Харькова.
В 23:41 сообщалось о движении вражеских дронов в направлении Миргорода Полтавской области.
По данным мониторинговых каналов, первые 3 "Шахеда" заходят в Киевскую область в районе Згуровки. В целом, в направлении Киева движется "табун" численностью около 15 БпЛА.
В 23:51 военные сообщили о вражеских дронах в районе Сум. В городе был слышен взрыв.
По состоянию на 23:56 российские беспилотники двигались:
В 00:04 Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Полтавы.
По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты Украины ракетами, ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
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