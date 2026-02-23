Україну допомагають захищати добровольці з 75 країн: деталі від ЗСУ

Він зазначив, що кожного місяця з підрозділами Сухопутних військ контракт підписують близько 600 громадян інших країн.

"Зараз трохи холодніше. Люди з теплих країн не надто виїжджають. Можемо відняти до 50 осіб із цих 600. Стане тепліше, буде трохи більше. Але ми говоримо про середньостатистичну цифру", - розповів Мілевський.

За його словами, загальна кількість іноземних громадян, які в той чи інший час підписували контракт із підрозділами Сухопутних військ, становить понад 10 тисяч.

Мілевський звернув увагу, що Україна приймає тільки таку кількість добровольців, яким вона здатна "приділити увагу". Мова про:

бойове злагодження;

оснащення зброєю;

обмундирування.

"Можна, звісно, збільшити кількість до умовної тисячі, півтори і десяти, але якщо нікому займатися цими людьми, то результату не буде", - сказав він.

Іноземці також воюють на боці України у складі підрозділів Головного управління розвідки та Нацгвардії. У Силах оборони вони мають такі самі права та обов'язки, як і громадяни України. Але головна відмінність у тому, що іноземні громадяни можуть розірвати контракт за власним бажанням, прослуживши півроку.