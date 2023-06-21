Україну чекають важкі бої, будуть втрати, але ЗСУ можуть досягти успіху, - Пентагон

Вона заявила, що бойові дії в Україні перетворюються на "затяжні битви, як це було у Бахмуті".

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях", - сказала Сінгх.

Вона нагадала, що минулого тижня відбулася зустріч партнерів у форматі "Рамштайн". Союзники оголосили нові пакети допомоги Україні.

"Ми вважаємо, що надали Україні системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз", - сказала представниця Пентагону.

Ситуація на фронті

Українські військові активізували наступальні дії у Запорізькій області та на сході. За останні тижні ЗСУ звільнили 8 населених пунктів.

У Генштабі повідомили, що наші воїни мають частковий успіх на Мелітопольському і Бердянському напрямках, а також у Луганській області.

Водночас російські окупанти посилили атаки на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники відбивають штурми ворога та не дають його просунутися вперед.

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