UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну чекають важкі бої, будуть втрати, але ЗСУ можуть досягти успіху, - Пентагон

Фото: у Пентагоні заявили, що Україну чекають важкі бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На Україну чекають важкі битви з ворогом, не виключаються втрати. Проте українські війська здатні досягти успіху на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу.

Вона заявила, що бойові дії в Україні перетворюються на "затяжні битви, як це було у Бахмуті".

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях", - сказала Сінгх.

Вона нагадала, що минулого тижня відбулася зустріч партнерів у форматі "Рамштайн". Союзники оголосили нові пакети допомоги Україні.

"Ми вважаємо, що надали Україні системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз", - сказала представниця Пентагону.

Ситуація на фронті

Українські військові активізували наступальні дії у Запорізькій області та на сході. За останні тижні ЗСУ звільнили 8 населених пунктів.

У Генштабі повідомили, що наші воїни мають частковий успіх на Мелітопольському і Бердянському напрямках, а також у Луганській області.

Водночас російські окупанти посилили атаки на Лимано-Куп'янському напрямку. Українські захисники відбивають штурми ворога та не дають його просунутися вперед.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніВійна Росії проти України