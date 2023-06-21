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Украину ждут тяжелые бои, будут потери, но ВСУ могут добиться успеха, - Пентагон

Фото: в Пентагоне заявили, что Украину ждут тяжелые бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украину ждут тяжелые битвы с врагом, не исключаются потери. Однако украинские войска способны добиться успеха на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга.

Она заявила, что боевые действия в Украине превращаются в "затяжные битвы, как это было в Бахмуте".

"Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что у украинцев есть то, в чем они нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность добиться успеха в контрнаступательных операциях", - сказала Сингх.

Она напомнила, что на прошлой неделе прошла встреча партнеров в формате "Рамштайн". Союзники объявили новые пакеты помощи Украине.

"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас", - сказала представительница Пентагона.

Ситуация на фронте

Украинские военные активизировали наступательные действия в Запорожской области и на востоке. За последние недели ВСУ освободили 8 населенных пунктов.

В Генштабе сообщили, что наши воины имеют частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также в Луганской области.

В то же время российские оккупанты усилили атаки на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники отбивают штурмы врага и не дают продвинуться вперед.

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