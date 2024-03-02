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На Україну чекає важкий період, Європі доведеться самій відповідати за безпеку, - Естонія

Таллінн, Субота 02 березня 2024 10:44
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На Україну чекає важкий період, Європі доведеться самій відповідати за безпеку, - Естонія Фото: в Естонії вважають, що на Україну чекає важкий період (flickr)
Автор: Наталія Юрченко

На Україну чекає важкий період у війні. Європі доведеться самій відповідали за свою безпеку.

Про це заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

На його думку, важкий період буде, поки допомога Заходу не дозволить Україні досягнути рівноваги у війні.

Сальм сподівається, що найближчими місяцями Європа виділить кошти, щоб придбати для України далекобійну зброю.

"Я думаю, що цей день настане у найближчі кілька місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали через океан будуть ще дивнішими. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", - вважає естонський чиновник.

Ідея щодо відправки військ НАТО в Україну

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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