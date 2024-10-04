Українцям змінили умови за програмою "єОселя": кого це стосується

Раніше за "єОселею" там можна було придбати житло, яке не старше 3 років, що значно обмежувало варіанти для вимушених переселенців.

Вона повідомила, що уряд вніс зміни до умов доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя". Тепер для внутрішньо - переміщених осіб (ВПО) та для членів сім’ї ВПО першого ступеня споріднення передбачили можливість придбання житла віком до десяти років, якщо таке житло розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Раніше у цих регіонах можна було купити житло, вік якого не старше ніж три роки.

"Це суттєво обмежувало можливості українців, які були вимушені тікати з території бойових дій та прифронтових територіях. Фактично, коли вони хотіли придбати житло за програмою пільгової іпотеки "єОселя", вони мусили зробити це у новобудовах. Але якщо у Києві такого житла багато, то у регіонах, на жаль, ні - забудовники не поспішали зводити там житло останніми роками. А значить держава, по суті, нічим не допомагала. Це потрібно було виправити і це, зрештою, відбулося", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, у рішенні Кабміну йдеться про те, що предметом іпотеки не можуть бути будинки, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській області. Раніше це були будинки, прийняті в експлуатацію раніше ніж за три роки.

Шуляк також підкреслила, що Кабмін залишив без змін норму, яка стосується віку житла у Києві. Як і раніше, за програмою "єОселя" у столиці не можна купувати житло, яке було введено в експлуатацію раніше ніж три роки назад. Цей момент, зазначила вона, потрібно ще доопрацювати.

Парламентарка наголосила, що внесені зміни стали результатом зокрема і проведених у цьому році масштабних публічних консультацій на тему удосконалення житлової політики. Під час консультацій обговорили законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який має на меті реформувати діюче житлове законодавство, створене ще за радянських часів.

Зокрема, йшлося про його адаптацію до ефективних практик житлової політики, що діють у ЄС. Це стосуються, наприклад, запровадження інституту соціального житла. І одного з найважливіших її пунктів - запровадження соціальної оренди.

Втім, коли на початку консультацій з усіма стейкхолдерами почали обговорювати актуальні проблеми української житлової політики, з‘ясували, що одна з тих, що турбує українців найбільше - недоступність програми пільгової іпотеки "єОселя". Зокрема, йшлося про умови купівлі такого житла внутрішньо-переміщеними особами.

“Ми розуміли, що цю проблему можна вирішити, не змінюючи діюче законодавство, оскільки для відповідних змін можливі на рівні нормативно-правових актів. Тобто, потрібно рішення Кабміну. Сьогодні це, нарешті було частково зроблено”, - резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, 20 червня 2024 року у Парламенті 282 голосами підтримали у другому читанні і в цілому законопроєкт №4254, який передбачає проведення публічних консультацій всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-яких управлінських рішень. Повноцінно цей інструмент, який є одним із структурних маяків Ukraine Facility, запрацює в Україні після завершення повномасштабної війни.