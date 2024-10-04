Украинцам изменили условия по программе "єОселя": кого это касается

Раньше "єОселя" там можно было приобрести жилье, не старше 3 лет, что значительно ограничивало варианты для вынужденных переселенцев.

Она сообщила, что правительство внесло изменения в условия доступного ипотечного кредитования граждан Украины "єОселя". Теперь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и для членов семьи ВПЛ первой степени родства предусмотрели возможность приобретения жилья в возрасте до десяти лет, если такое жилье расположено в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Раньше в этих регионах можно было купить жилье, возраст которого не старше трех лет.

"Это существенно ограничивало возможности украинцев, вынужденных бежать с территории боевых действий и прифронтовых территориях. Фактически, когда они хотели приобрести жилье по программе льготной ипотеки есть "єОселя", они должны были сделать это в новостройках. Но если в Киеве такого жилья много, то в регионах , к сожалению, нет – застройщики не спешили возводить там жилье в последние годы. А значит государство, по сути, ничем не помогало.

По ее словам, в решении Кабмина говорится, что предметом ипотеки не могут быть дома, принятые в эксплуатацию раньше, чем за десять лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской области. . Раньше это были дома, принятые в эксплуатацию раньше, чем через три года.

Шуляк также подчеркнула, что Кабмин оставил по-прежнему норму, которая касается возраста жилья в Киеве. По-прежнему по программе "єОселя" в столице нельзя покупать жилье, которое было введено в эксплуатацию раньше трех лет назад. Этот момент, отметила она, следует еще доработать.

Парламентарий отметила, что внесенные изменения стали результатом в том числе и проведенных в этом году масштабных публичных консультаций на тему усовершенствования жилищной политики. В ходе консультаций обсудили законопроект "Об основных основах жилищной политики", который преследует цель реформировать действующее жилищное законодательство, созданное еще в советское время.

В частности, речь шла о его адаптации к эффективным практикам жилищной политики, действующим в ЕС. Это касается, например, введения института социального жилья. И один из важнейших ее пунктов – введение социальной аренды.

Впрочем, когда в начале консультаций со всеми стейкхолдерами начали обсуждать актуальные проблемы украинской жилищной политики, выяснили, что одна из беспокоящих украинцев больше всего - недоступность программы льготной ипотеки "єОселя". В частности, речь шла об условиях покупки такого жилья внутриперемещенными лицами.

“Мы понимали, что эту проблему можно решить, не меняя действующее законодательство, поскольку для соответствующих изменений возможны на уровне нормативно правовых актов. То есть нужно решение Кабмина. Сегодня это, наконец, было частично сделано”, - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, 20 июня 2024 года в Парламенте 282 голосами поддержали во втором чтении и в целом законопроект №4254, предусматривающий проведение публичных консультаций всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и тому подобное при введении любых управленческих решений. Полноценно этот инструмент, являющийся одним из структурных маяков Ukraine Facility, заработает в Украине после завершения полномасштабной войны.