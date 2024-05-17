Українцям завтра не планують вимикати світло, але обмежать промисловість

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через удари Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури в енергосистемі України вже довгий час спостерігається дефіцит. Окрім того, ситуація погіршилася через похолодання.

Цього тижня в усіх областях України почали застосовуватися аварійні відключення світла.

За даними "Укренерго", відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожного дня. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами. При цьому відключення світла можуть протриматись до осені.

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