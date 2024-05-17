Украинцам завтра не планируют выключать свет, но ограничат промышленность

Отключение света в Украине

Напомним, из-за ударов России по объектам энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины уже долгое время наблюдается дефицит. Кроме того, ситуация ухудшилась из-за похолодания.

На этой неделе во всех областях Украины стали применяться аварийные отключения света.

По данным "Укрэнерго", отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами. При этом отключение света может продержаться до осени.

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