Українцям загрожує "осінній штраф": яка популярна звичка - під забороною

Як повідомляється, сезонне спалювання сухої трави та листя завдає шкоди довкіллю: забруднює повітря, знищує мікрофлору ґрунту, знижує його родючість та провокує пожежі. За цю звичку передбачено серйозні покарання.

Штрафи та відповідальність

Адміністративна відповідальність

Порушення пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП):

для громадян - від 1 530 до 4 590 грн;

для посадових осіб - від 4 590 до 15 300 грн.

Якщо це призвело до лісової пожежі: для громадян - від 4 590 до 15 300 грн; для посадових осіб - від 10 710 до 30 600 грн.

Самовільне випалювання рослинності або листя (ст. 77-1 КУпАП):

для громадян - від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб - від 15 300 до 21 420 грн.

У заповідних зонах: для громадян - від 6 120 до 12 240 грн; для посадових осіб - від 21 420 до 30 600 грн.

Кримінальна відповідальність

За знищення лісів, зелених насаджень чи стерні вогнем: