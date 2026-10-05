Украинцам грозит "осенний штраф": какая популярная привычка - под запретом

Как сообщается, сезонное сжигание сухой травы и листьев наносит ущерб окружающей среде: загрязняет воздух, уничтожает микрофлору почвы, снижает ее плодородие и провоцирует пожары. За эту привычку предусмотрены серьезные наказания.

Штрафы и ответственность

Административная ответственность

Нарушение пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):

для граждан - от 1 530 до 4 590 грн;

для должностных лиц - от 4 590 до 15 300 грн.

Если это привело к лесному пожару: для граждан - от 4590 до 15300 грн; для должностных лиц - от 10 710 до 30 600 грн.

Самовольное сжигание растительности или листьев (ст. 77-1 КУоАП):

для граждан - от 3 060 до 6 120 грн;

для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

В заповедных зонах: для граждан - от 6 120 до 12 240 грн; для должностных лиц - от 21 420 до 30 600 грн.

Уголовная ответственность

За уничтожение лесов, зеленых насаждений или стерни огнем: