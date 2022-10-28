Українцям заборонили оскаржувати повістки в судах: що відомо

В Україні визначились, що повістку територіального центру комплектування і соціальної підтримки громадяни не можуть оскаржити у суді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України.
В постанові зазначається, що повістка не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні Касаційного адміністративного суду України, а є лише засобом повідомлення військовозобов'язаного для його прибуття у зазначену дату до територіального центру комплектування.
Додатково, вона не означає, що далі буде обов'язкове укладання контракту для проходження військової служби. У постанові наголосили, що обов'язок військовозобов'язаного з'явитися на виклик до територіального центру встановлено не повісткою, а законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Тепер всі суди в Україні будуть враховувати висновки Верховного Суду, а отже громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки.
Нагадаємо, що в Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. На цей час активізації чи збільшення темпів призову немає.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що третя хвиля мобілізації йде за планом. Наразі немає потреби у додатковому наборі.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі здійснюються певні кроки, які пов’язані з формуванням резервів та їхньою підготовкою.
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