Українцям стало простіше отримати допоміжні засоби реабілітації: куди звертатися

Подання заяви про забезпечення ДЗР. З 1 січня 2025 року люди, які пройшли оцінювання повсякденного функціонування експертними командами, зможуть подавати такі заяви онлайн. Однак наразі подати заяву про виплату компенсації за самостійно придбаний ДЗР на порталі неможливо. Для цього, як і раніше, слід скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю.

На порталі з’явилися нові способи авторизації. Авторизуватися стало зручніше завдяки можливості використовувати BankID або "Дія.Підпис". Раніше для цього був доступний лише КЕП.

Подання онлайн-заяв на соціальні послуги. У заяві можна одразу вказати кілька видів послуг, що полегшує взаємодію з порталом.

У особистому кабінеті тепер доступна інформація про припинення надання соціальних послуг із можливістю підтвердження отримання такого повідомлення.

Також на порталі можна перевірити стан розгляду раніше поданих заяв.