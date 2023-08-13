Українцям спростили обмін водійських прав за кордоном
Українці зможуть обміняти водійських прав за кордоном за спрощеною процедурою. Тепер ці документи можна надсилати поштою.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Він розповів, що 8 серпня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.
"Ця опція особливо актуальна в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через "Дію" або електронний кабінет водія, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни", - уточнив чиновник.
При цьому станом на зараз посвідчення водія можна отримати поштою тільки в межах України.
Варто зауважити, що постанова Кабміну поки що не набула чинності.
Обмін посвідчення водія
Нагадаємо, українці можуть обміняти посвідчення водія за допомогою програми "Дія".
Для цього необхідно:
- авторизуватися у додатку "Дія";
- натиснути "Послуги";
- натиснути "Заміна посвідчення водія";
- вибрати причину заміни;
- вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;
- підтвердити контактні дані та підписати заяву.
Після цього потрібно протягом 10 хвилин сплатити послугу. Якщо цього не зробити, то заява анулюється.
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