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Українцям спростили обмін водійських прав за кордоном

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Неділя 13 серпня 2023 22:28
Українцям спростили обмін водійських прав за кордоном Фото: українцям спростили обмін водійських прав за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українці зможуть обміняти водійських прав за кордоном за спрощеною процедурою. Тепер ці документи можна надсилати поштою.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Він розповів, що 8 серпня Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.

"Ця опція особливо актуальна в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через "Дію" або електронний кабінет водія, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни", - уточнив чиновник.

При цьому станом на зараз посвідчення водія можна отримати поштою тільки в межах України.

Варто зауважити, що постанова Кабміну поки що не набула чинності.

Обмін посвідчення водія

Нагадаємо, українці можуть обміняти посвідчення водія за допомогою програми "Дія".

Для цього необхідно:

  • авторизуватися у додатку "Дія";
  • натиснути "Послуги";
  • натиснути "Заміна посвідчення водія";
  • вибрати причину заміни;
  • вибрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ;
  • підтвердити контактні дані та підписати заяву.

Після цього потрібно протягом 10 хвилин сплатити послугу. Якщо цього не зробити, то заява анулюється.

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