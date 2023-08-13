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Украинцам упростили обмен водительских прав за границей

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Воскресенье 13 августа 2023 22:28
Украинцам упростили обмен водительских прав за границей Фото: украинцам упростили обмен водительских прав за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы смогут обменять водительские права за границей по упрощенной процедуре. Теперь эти документы можно присылать по почте.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпьятый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Он рассказал, что 8 августа Кабмин принял постановление, согласно которому водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления.

"Эта опция особенно актуальна в условиях полномасштабной войны России против Украины, когда граждане нашего государства, проживая за границей, смогут осуществить обмен водительского удостоверения через "Дію" или электронный кабинет водителя, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны", - уточнил чиновник.

При этом по состоянию на сейчас водительское удостоверение можно получить по почте только в границах Украины.

Стоит заметить, что постановление Кабмина пока не вступило в силу.

Обмена водительского удостоверения

Напомним, украинцы могут обменять водительское удостоверение при помощи приложения "Дія".

Для этого необходимо:

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • нажать "Услуги";
  • нажать "Замена водительского удостоверения";
  • выбрать причину замены;
  • выбрать сервисный центр, где будет удобно забрать документ;
  • подтвердить контактные данные и подписать заявление.

После этого нужно в течение 10 минут оплатить услугу. Если этого не сделать, то заявление аннулируется.

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