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Українцям у Швейцарії стало складніше отримати захист: причини

Швейцарія, Берн, Понеділок 22 квітня 2024 14:40
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Українцям у Швейцарії стало складніше отримати захист: причини Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українцям у Швейцарії стало складніше отримати статус захисту S. У цьому році тривалість розгляду заяв зросла в рази, а відмову отримує кожен п'ятий біженець.

Із чим пов'язана така ситуація, РБК-Україна повідомляє з посиланням на SRF.

Спеціальний міграційний режим для українських біженців у Швейцарії передбачає, що отримання захисту для відбувається швидко та без бюрократичного затягування. Це система добре працювала ще торік – на початку 2023 року було схвалено 97% заявок на отримання статусу захисту S. Рішення приймалося в середньому упродовж 2 тижнів.

Ситуація змінилася у 2024 році. З початку року тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази.

Зросла і кількість відмов. У січні 2024 року кожне третє рішення було негативним. За весь перший квартал були схвалені лише 80% заяв на захист. Це означає, що кожному п'ятому біженцю з України міграційні чиновники відмовляють у наданні статусу S у Швейцарії.

За словами прес-секретаря Держсекретаріату з питань міграції (SEM) Магдалени Раст, це пов’язано з тим, що на отримання статусу S претендують все більше заявників, які вже отримали статус захисту в інших країнах. Тому ці люди більше не отримають статус захисту в Швейцарії.

Із осені минулого року Швейцарія все частіше відхиляє заявки на захист.

Українцям у Швейцарії стало складніше отримати захист: причини

Фото: Українські біженці у Швейцарії (gettyimages.com)

Також швейцарська влада стала ретельніше перевіряти документи. На початку року у місцевих ЗМІ з'являлася інформація про те, що для отримання дозволу на проживання у Швейцарії використовували підробні або незаконно придбані українські паспорти. Тож виникла підозра, що не всі, хто звертався за захистом у цій країні, насправді мали на нього право.

Тепер на розгляд документів за заявою про захист SEM витрачає майже три місяці. Через це зростає кількість заяв, які очікують на розгляд. Зараз накопичилося уже 6376 таких справ – майже стільки само, як було після початку війни. Зараз їх обробляють 38 співробітників.

З початку року оформлення статусу S проводять лише у Федеральному центрі надання притулку в Берні.

Нагадаємо, ми писали, що у Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання. Умовою має бути наявність роботи.

Також ми розповідали, що у Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців. За таке рішення проголосували у парламенті.

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