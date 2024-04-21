Українцям розповіли, який медичний мінімум має бути вдома у разі надзвичайної ситуації

Лікарі часто проводять тренінги для цивільних осіб, щоб навчити їх надавати першу медичну допомогу та стабілізувати ситуацію з постраждалими. З огляду даних навчань можна виділити основні предмети, що мають бути в кожного вдома.
У разі надзвичайної ситуації можливе збільшення жертв, і тоді медичний персонал буде вкрай завантажений роботою. Якщо ж в кожного вдома буде мінімальний медичний мінімум це значно заощадить час професійних медиків.
В центрі рекомендують мати наступний інвентар:
Бандажі. В ідеалі це має стосуватися запасу медичних бинтів високого тиску. На практиці цивільні особи повинні відрізати матеріал довжиною 15,5-20,5 см і настільки, наскільки вистачить самого матеріалу. Матеріал слід загорнути та закріпити еластичною смужкою. Він має бути чистим і сухим.
Скоби та суперклей: степлер - це дуже швидкий та ефективний засіб для зшивання рани. Суперклей також можна використовувати для герметизації рваних ран.
Шини: частини деревини довжиною з кінцівку або суглоб можна прив’язати до тіла для захисту зламаних кісток. Це може перетворити знерухомлених на тих, які здатні пересуватися навіть отримавши поранення. Задля створення такого матеріалу можна також використовувати елементи меблів.
Упаковка та марля: якщо матеріали стерильні, їхні обрізки можна використовувати задля накладання пов’язки під бинтами для поглинання крові та для стабілізації сторонніх предметів, які могли проникнути в тіло, не даючи їм завдати подальших внутрішніх пошкоджень під час руху пораненого.
Стрічка: клейку стрічку можна використовувати разом із пластиком, щоби створити клапоть, який діє як клапан, якщо легені проколено. Це здатно зменшити швидкість, з якою легені наповнюються вологою. Засмоктування грудної клітки зазвичай закінчується летально протягом 30 хвилин.
Дії, що їх описано вище, здатні подовжити термін життя людини до години і зробити пацієнта більш мобільним. Це, своєю чергою, збільшує ймовірність того, що він отримає професійну медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що більшість українців неправильно чинить у разі отримання опіків. Детальніше про те, як правильно діяти та чому не можна використовувати "Пантенол", можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.