Українцям розповіли, який медичний мінімум має бути вдома у разі надзвичайної ситуації

Нагадаємо, раніше ми писали, що більшість українців неправильно чинить у разі отримання опіків. Детальніше про те, як правильно діяти та чому не можна використовувати "Пантенол", можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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