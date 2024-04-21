Украинцам рассказали, какой медицинский минимум должен быть в случае чрезвычайной ситуации

Врачи часто проводят тренинги для гражданских лиц, чтобы научить их оказывать первую медицинскую помощь и стабилизировать ситуацию с пострадавшими. Из обзора данных учений можно выделить основные предметы, которые должны быть у каждого дома.
В случае чрезвычайной ситуации возможно увеличение жертв, и тогда медицинский персонал будет крайне загружен работой. Если же у каждого дома будет минимальный медицинский минимум, это значительно сэкономит время профессиональных медиков.
В центре рекомендуют иметь следующий инвентарь:
Бандажи. В идеале это должно относиться к запасу медицинских бинтов высокого давления. На практике гражданские лица должны отрезать материал длиной 15,5-20,5 см и настолько, сколь хватит самого материала. Материал следует завернуть и закрепить эластичной полоской. Он должен быть чистым и сухим.
Скобы и суперклей: степлер – это очень быстрое и эффективное средство для сшивания раны. Суперклей также можно использовать для герметизации рваных ран.
Шины: части древесины длиной с конечностью или суставом можно привязать к телу для защиты сломанных костей. Это может превратить обездвиженных в тех, которые способны передвигаться даже получив ранения. Для создания такого материала можно использовать элементы мебели.
Упаковка и марля: если материалы стерильные, их обрезки можно использовать для наложения повязки под бинтами для поглощения крови и стабилизации посторонних предметов, которые могли проникнуть в тело, не давая им нанести дальнейшие внутренние повреждения во время движения раненого.
Лента: клейкую ленту можно использовать вместе с пластиком, чтобы создать лоскут, действующий как клапан, если легкие проколоты. Это способно снизить скорость, с которой легкие наполняются влагой. Засасывание грудной клетки обычно истекает летально в течение 30 минут.
Действия, описанные выше, способны продлить срок жизни человека до часа и сделать пациента более мобильным. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что он получит профессиональную медицинскую помощь.
Напомним, ранее мы писали, что большинство украинцев неправильно поступают в случае получения ожогов. Детальнее о том, как правильно действовать и почему нельзя использовать "Пантенол", можно прочитать в материале РБК-Украина.