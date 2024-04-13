Українцям розповіли, якими фразами можна підтримати людину у стресовій ситуації

Турботу можна висловити як діями, а й словами. Слова, значення яких часто применшують, діють часом як "ліки", тому не зайвим їх знати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Так, фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Першою леді Оленою Зеленською, підготували поради про те, що можна сказати людині, щоб вона зрозуміла, що її люблють, про неї дбають і вона має неабияке значення в житті інших.
"Пам’ятайте, що правильно підібрані слова здатні підтримати людину у багатьох життєвих ситуаціях", - зазначають фахівці.
Для того, щоб бути в ресурсі, незважаючи на тягар війни та постійний стрес, потрібно відпочивати. У цьому допоможуть звичайний душ і навіть вечірки та ресторани, якщо вони допомагають заповнити втрачені сили.
Військовий психолог, зокрема, радить намагатися лягати спати, прокидатися, їсти в той самий час, за годину до сну та після не користуватися мобільними телефонами. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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