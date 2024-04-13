Українцям розповіли, якими фразами можна підтримати людину у стресовій ситуації

Стрес через війну

Для того, щоб бути в ресурсі, незважаючи на тягар війни та постійний стрес, потрібно відпочивати. У цьому допоможуть звичайний душ і навіть вечірки та ресторани, якщо вони допомагають заповнити втрачені сили.

Військовий психолог, зокрема, радить намагатися лягати спати, прокидатися, їсти в той самий час, за годину до сну та після не користуватися мобільними телефонами. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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