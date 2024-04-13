Украинцам рассказали, какими фразами можно поддержать человека в стрессовой ситуации

Стресс из-за войны

Для того, чтобы быть в ресурсе, несмотря на тяготы войны и постоянный стресс, нужно отдыхать. В этом помогут обычный душ и даже вечеринки и рестораны, если они помогают восполнить утраченные силы.

Военный психолог, в частности, советует пытаться ложиться спать, просыпаться, есть в одно и то же время, за час до сна и после не пользоваться мобильными телефонами. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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