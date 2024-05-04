Украинцам рассказали, как сняться с учета ВПЛ (инфографика)

Украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, а потом решили вернуться, напомнили о важном оменте. Им необходимо сняться с учета ВПЛ, если такой статус оформлялся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

При этом, как отмечают специалисты, больше не нужно стоять в очередях и собирать справки, повторно ходить в госучреждения и несколько дней ждать решения чиновника.

"Украинцам, которые возвращаются в родные дома после деоккупации территорий или же при условии снижения опасности обстрелов городов и сел, необходимо сняться с учета ВПЛ", - говорится в сообщении.

Переселенцы в Украине

В конце марта Кабинет министров уточнил перечень внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые будут иметь право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев. Уже в конце апреля, как писало РБК-Украина, Министерство финансов Украины подготовило методику верификации помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Отметим, что по данным Минсоцполитики, в 2023 году более 2,5 млн ВПЛ получили помощь на проживание.

Причем, в Украине существует понятие ВПЛ "первой волны" - переселенцы, которые были вынуждены оставить свой дом до масштабного вторжения РФ в Украину. Подробнее о том, кто из этой категории имеет право на продление помощи - читайте в материале.

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