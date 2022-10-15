Українцям розповіли, як уберегти свої гаджети від вірусів: основні правила

Фото: українцям розповіли, як уберегти свої гаджети від вірусів (freepik.com)

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації розповіли про правила, яких варто дотримуватись, щоб уберегти свої гаджети від вірусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"Використання піратського програмного забезпечення, отриманого з неперевірених джерел, може призвести до інфікування пристрою, викрадення персональних даних та засобів", - зазначили у службі. Правила захисту гаджетів завантажуйте програми лише на офіційних сайтах розробників та офіційних магазинах ПЗ;

використовуйте лише ліцензійні версії або знайдіть безкоштовні програми зі схожим функціоналом інших надійних розробників;

перевіряйте за допомогою антивіруса файли, що виконуються перед їх запуском. Потенційно небезпечними можуть бути файли з розширеннями: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk;

додатки на смартфони завантажуйте тільки з офіційних магазинів програм (Play Market, App Gallery, App Store та Google Play);

на смартфони завантажуйте тільки з офіційних магазинів програм (Play Market, App Gallery, App Store та Google Play); зверніть увагу, які дозволи вимагає надати програму під час встановлення. Не всім програмам для нормальної роботи необхідний доступ до вашої геолокації або персональної інформації;

читайте відгуки користувачів, які вже завантажили програму. Перед завантаженням обов'язково перевіряйте інформацію про те, хто розробник та власник програми;

уникайте завантаження з невідомих джерел;

у ключі заборона встановлення програм з неперевірених джерел і заборона автоматичного завантаження файлів, а для браузера – функцію “кожен раз запитувати місце зберігання файлу перед завантаженням”. Таким чином, якщо випадково перейдете за шкідливим посиланням, завантаження не почнеться автоматично і вимагатиме підтвердження.