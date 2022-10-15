Українцям розповіли, як уберегти свої гаджети від вірусів: основні правила
Фото: українцям розповіли, як уберегти свої гаджети від вірусів (freepik.com)
У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації розповіли про правила, яких варто дотримуватись, щоб уберегти свої гаджети від вірусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
"Використання піратського програмного забезпечення, отриманого з неперевірених джерел, може призвести до інфікування пристрою, викрадення персональних даних та засобів", - зазначили у службі.
Правила захисту гаджетів
- завантажуйте програми лише на офіційних сайтах розробників та офіційних магазинах ПЗ;
- використовуйте лише ліцензійні версії або знайдіть безкоштовні програми зі схожим функціоналом інших надійних розробників;
- перевіряйте за допомогою антивіруса файли, що виконуються перед їх запуском. Потенційно небезпечними можуть бути файли з розширеннями: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk;
- додатки на смартфони завантажуйте тільки з офіційних магазинів програм (Play Market, App Gallery, App Store та Google Play);
- зверніть увагу, які дозволи вимагає надати програму під час встановлення. Не всім програмам для нормальної роботи необхідний доступ до вашої геолокації або персональної інформації;
- читайте відгуки користувачів, які вже завантажили програму. Перед завантаженням обов'язково перевіряйте інформацію про те, хто розробник та власник програми;
- уникайте завантаження з невідомих джерел;
- у ключі заборона встановлення програм з неперевірених джерел і заборона автоматичного завантаження файлів, а для браузера – функцію “кожен раз запитувати місце зберігання файлу перед завантаженням”. Таким чином, якщо випадково перейдете за шкідливим посиланням, завантаження не почнеться автоматично і вимагатиме підтвердження.
Нагадаємо, у вересні кіберзлочинці намагалися атакувати українські, австрійські та німецькі організації, посилаючи фейкове "технічне завдання" на електронні пошти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.