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Украинцам рассказали, как уберечь свои гаджеты от вирусов: основные правила

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Суббота 15 октября 2022 13:40
Украинцам рассказали, как уберечь свои гаджеты от вирусов: основные правила Фото: украинцам рассказали, как уберечь свои гаджеты от вирусов (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Государственной службе специальной связи и защиты информации рассказали о правилах, которых стоит придерживаться, чтобы уберечь свои гаджеты от вирусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Использование пиратского программного обеспечения, полученного из непроверенных источников, может привести к инфицированию устройства, похищению персональных данных и средств", - отметили в службе.

Правила защиты гаджетов

  • загружайте приложения только на официальных сайтах разработчиков и официальных магазинах ПО;
  • используйте только лицензионные версии или найдите бесплатные приложения с похожим функционалом других надежных разработчиков;
  • проверяйте с помощью антивируса исполняемые файлы перед их запуском. Потенциально опасными могут быть файлы с расширениями: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk;
  • приложения на смартфоны загружайте только из официальных магазинов приложений (Play Market, App Gallery, App Store и Google Play);
  • обратите внимание, какие разрешения требует предоставить приложение при установке. Не всем приложениям для нормальной работы необходим доступ к вашей геолокации или персональной информации;
  • читайте отзывы пользователей, которые уже загрузили приложение. Перед загрузкой обязательно проверяйте информацию о том, кто разработчик и владелец приложения;
  • избегайте загрузки из неизвестных источников;
  • включите запрет на установку приложений из непроверенных источников и запрещение автоматической загрузки файлов, а для браузера – функцию “каждый раз запрашивать место хранения файла перед загрузкой”. Таким образом, если случайно перейдете по вредоносной ссылке, загрузка не начнется автоматически и потребует подтверждения.

Напомним, в сентябре киберпреступники пытались атаковать украинские, австрийские и немецкие организации посылая фейковое "техническое задание" на электронные почты.

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