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Українцям розповіли, як поскаржитись на таксистів за обслуговування недержавною мовою

Фото: українцям розповіли, як поскаржитись на таксистів за обслуговування недержавною мовою (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Пасажири таксі останній час досить часто зіштовхуються з тим, що водії відмовляються надавати свої послуги державною мовою. У зв'язку з цим вони можуть звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту української мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мовного омбудсмена Тараса Креміня.

Зазвичай, пасажир взаємодіє зі службою таксі за допомогою онлайн-сервісів в яких можна обрати мову спілкування. Однак Кремінь провів перевірку двох найпопулярніших служб таксі та вияснив, що ті не надають послуги з перевезення пасажирів.

Фактично, вони є онлайн-сервісами, які через свої вебсайти та мобільні додатки надають доступ до замовлення певних послуг.

"Отже, послуги з перевезення надають безпосередньо водії авто і саме вони несуть повну відповідальність за дотримання Закону", - написав омбудсмен.

У тому разі, якщо водій відмовляється надавати свої послуги державною мовою, пасажир має право на скаргу. Її можна надіслати через електронну форму на сайті або надіславши листа на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.

У своїй заяві пасажир має надати інформацію про:

  • точний час;
  • місце порушення;
  • повні дані про водія і транспортний засіб;
  • обставини й докази порушення (фото, відео).

Кремінь також розповів, що деякі онлайн-сервіси можуть самостійно реагувати на скарги користувачів щодо мови. Вони можуть заборонити доступ водію-порушнику до програмного забезпечення.

Нагадаємо, випускники середніх шкіл у Польщі складатимуть іспит з української мови. Такі зміни до програми атестації учнів готують в Міністерстві освіти і науки Польщі.

Також раніше стало відомо, як буде проходити вступ до ВНЗ у 2023 році.

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