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Украинцам рассказали, как пожаловаться на таксистов за обслуживание на негосударственном языке

Фото: украинцам рассказали, как пожаловаться на таксистов за обслуживание на негосударственном языке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пассажиры такси в последнее время довольно часто сталкиваются с тем, что водители отказываются предоставлять свои услуги на государственном языке. В этой связи они могут обратиться с жалобой к Уполномоченному по защите украинского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Кременя.

Как правило, пассажир взаимодействует со службой такси с помощью онлайн-сервисов, в которых можно выбрать язык общения. Однако Кремень провел проверку двух самых популярных служб такси и выяснил, что те не оказывают услуги по перевозке пассажиров.

Фактически они являются онлайн-сервисами, которые через свои вебсайты и мобильные приложения предоставляют доступ к заказу определенных услуг.

"Следовательно, услуги по перевозке оказывают непосредственно водители авто и именно они несут полную ответственность за соблюдение Закона", - написал омбудсмен.

В случае, если водитель отказывается предоставлять свои услуги на государственном языке, пассажир имеет право на жалобу. Ее можно отправить через электронную форму на сайте или отправив письмо на электронный ящик: lyst@mova-ombudsman.gov.ua .

В своем заявлении пассажир должен предоставить информацию о:

  • точное время;
  • место возбуждения;
  • полные данные о водителе и транспортном средстве;
  • происшествия и подтверждения нарушения (фото, видео).

Кремень также рассказал, что некоторые онлайн-сервисы могут самостоятельно реагировать на жалобы пользователей по языку. Они могут запретить доступ водителя-нарушителю к программному обеспечению.

Напомним, выпускники средних школ в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку. Такие изменения в программу аттестации учащихся готовят в Министерстве образования и науки Польши.

Также ранее стало известно, как будет проходить поступление в вузы в 2023 году.

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