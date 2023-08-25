Українцям розповіли, як краще підготувати дитину до початку навчального року

Зокрема варто налаштувати графік відбою та підйому. Це дозволить дитині налаштувати режим.

Психологи радять також навчити дитину складати рюкзак. Окремо варто підготувати бейджик з іменем дитини, контактами батьків, опікунів чи близьких.

Місце для навчання теж необхідно підготувати до початку навчання.

До початку навчання необхідно декілька разів пройтись з дитиною дорогою до школи. , та звернути її увагу, де на шляху є укриття.

При можливості відвідати школу, можна зайти у приміщення школи, що дитина відчула, де буде навчатись.

Якщо дитина навчатиметься онлайн, поясніть її дії під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як будуть навчатися діти в Україні з 1 вересня.

Також ми розповідали, як зміниться навчальна програма в Україні, щоб заповнити прогалини в освіті.

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