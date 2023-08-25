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Українцям розповіли, як краще підготувати дитину до початку навчального року

Фото: українцям розповіли, як краще підготувати дитину до початку навчального року (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Початок навчального року може бути емоційно тяжким для школярів. Батькам радять допомгти дітям налаштуватись на новий лад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема варто налаштувати графік відбою та підйому. Це дозволить дитині налаштувати режим.

Психологи радять також навчити дитину складати рюкзак. Окремо варто підготувати бейджик з іменем дитини, контактами батьків, опікунів чи близьких.

Місце для навчання теж необхідно підготувати до початку навчання.

До початку навчання необхідно декілька разів пройтись з дитиною дорогою до школи. , та звернути її увагу, де на шляху є укриття.

При можливості відвідати школу, можна зайти у приміщення школи, що дитина відчула, де буде навчатись.

Якщо дитина навчатиметься онлайн, поясніть її дії під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як будуть навчатися діти в Україні з 1 вересня.

Також ми розповідали, як зміниться навчальна програма в Україні, щоб заповнити прогалини в освіті.

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