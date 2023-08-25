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Украинцам рассказали, как лучше подготовить ребенка к началу учебного года

Фото: украинцам рассказали, как лучше подготовить ребенка к началу учебного года (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Начало учебного года может быть эмоционально трудным для школьников. Родителям советуют помочь детям настроиться на новый лад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, следует настроить график отбоя и подъема. Это позволит ребенку настроить режим.

Психологи советуют также научить ребенка складывать рюкзак. Отдельно следует подготовить бейджик с именем ребенка, контактами родителей, опекунов или близких.

Место для обучения тоже нужно подготовить к началу обучения.

До начала учебы необходимо несколько раз пройтись с ребенком в школу. , и обратить внимание, где на пути есть укрытие.

По возможности посетить школу, можно зайти в помещение школы, что ребенок почувствовал, где будет учиться.

Если ребенок будет учиться онлайн, объясните его действия во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы сообщали, как будут учиться дети в Украине с 1 сентября.

Также мы рассказывали, как изменится обучающая программа в Украине, чтобы восполнить пробелы в образовании.

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