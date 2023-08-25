Украинцам рассказали, как лучше подготовить ребенка к началу учебного года

Начало учебного года может быть эмоционально трудным для школьников. Родителям советуют помочь детям настроиться на новый лад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В частности, следует настроить график отбоя и подъема. Это позволит ребенку настроить режим.
Психологи советуют также научить ребенка складывать рюкзак. Отдельно следует подготовить бейджик с именем ребенка, контактами родителей, опекунов или близких.
Место для обучения тоже нужно подготовить к началу обучения.
До начала учебы необходимо несколько раз пройтись с ребенком в школу. , и обратить внимание, где на пути есть укрытие.
По возможности посетить школу, можно зайти в помещение школы, что ребенок почувствовал, где будет учиться.
Если ребенок будет учиться онлайн, объясните его действия во время воздушной тревоги.
Напомним, ранее мы сообщали, как будут учиться дети в Украине с 1 сентября.
Также мы рассказывали, как изменится обучающая программа в Украине, чтобы восполнить пробелы в образовании.
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