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Українцям розповіли, де можна здати аналізи безкоштовно

Ілюстративне фото: українцям розповіли, де можна здати безкоштовно аналізи (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Національна служба здоров'я України у 2024 році уклала договори з чотирма приватними медичними лабораторіями. Там українці можуть безкоштовно здати аналізи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як розповіли у відомстві, договір було укладено з такими приватними лабораторіями: Ескулаб, CSD, Смартлаб та Сінево. Це дозволить пацієнтам отримати ширший доступ лабораторних досліджень. Однак це стосується тих громадян, які мають укладену декларацію з сімейним лікарем.

Як безкоштовно здати аналізи у приватній лабораторії

Для цього необхідно зайти на сайт НСЗУ та обрати заклад, який має контракт зі Службою.

За допомогою фільтрів треба обрати необхідний заклад - потрібно натиснути кнопку "Група послуг".

Інформацію можна аналізувати за такими критеріями:

  • область, населений пункт;
  • форма власності;
  • надавач послуг;
  • вид допомоги  (COVID-19, первинна, екстрена, спеціалізована)
  • напрям (наприклад пріоритетні стаціонарні послуги, тощо)
  • група послуг;
  • номер договору;
  • загальна сума договору.

Але варто зауважити, що кожна лабораторія має свої умови для безоплатної здачі аналізів. Тому варто зателефонувати у вибрану лабораторію та уточнити дані щодо цього.

Які аналізи можна здати безкоштовно у приватній лабораторії

В основному, безоплатні аналізи у приватних лабораторіях передбачені за пакетом вторинної медичної допомоги №9 "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Повний список можна також дізнатись на сайті НСЗУ.

Результати аналізів будуть передані в Електронну систему охорони здоров’я.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем та чи можна його змінити.

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