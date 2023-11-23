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Українцям роз'яснили чи можна отримати один Е-рецепт на декілька препаратів

Ілюстративне фото: українцям роз'яснили чи можна отримати один Е-рецепт на декілька препаратів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадяни мають право отримувати електронний рецепт на ліки. Однак чи може він бути виданий на декілька препаратів одночасно до цього часу не пояснювалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як пояснили у відомстві, електронний рецепт є унікальним, і він може бути виданий тільки на один медичний препарат.

"Інші препарати, що були призначені за схемою лікування та не є рецептурними, пацієнт може самостійно придбати в аптеці", - сказано у повідомленні.

При цьому заповнення плану лікування при виписці е-рецепта на рецептурні препарати за власні кошти пацієнта є опційним та здійснюється на розсуд лікаря.

Однак при призначенні деяких препаратів, що підлягають реімбурсації, створення плану лікування є обовʼязковим.

Е-рецепт

Нагадаємо, раніше в Україні втричі збільшили термін дії електронних рецептів на ліки, які пацієнти купують за власний кошт.

Наразі термін дії таких рецептів становитиме 90 днів, а не 30.

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