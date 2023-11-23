ua en ru
Чт, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям роз'яснили чи можна отримати один Е-рецепт на декілька препаратів

Четвер 23 листопада 2023 18:42
UA EN RU
Українцям роз'яснили чи можна отримати один Е-рецепт на декілька препаратів Ілюстративне фото: українцям роз'яснили чи можна отримати один Е-рецепт на декілька препаратів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадяни мають право отримувати електронний рецепт на ліки. Однак чи може він бути виданий на декілька препаратів одночасно до цього часу не пояснювалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як пояснили у відомстві, електронний рецепт є унікальним, і він може бути виданий тільки на один медичний препарат.

"Інші препарати, що були призначені за схемою лікування та не є рецептурними, пацієнт може самостійно придбати в аптеці", - сказано у повідомленні.

При цьому заповнення плану лікування при виписці е-рецепта на рецептурні препарати за власні кошти пацієнта є опційним та здійснюється на розсуд лікаря.

Однак при призначенні деяких препаратів, що підлягають реімбурсації, створення плану лікування є обовʼязковим.

Е-рецепт

Нагадаємо, раніше в Україні втричі збільшили термін дії електронних рецептів на ліки, які пацієнти купують за власний кошт.

Наразі термін дії таких рецептів становитиме 90 днів, а не 30.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ лікарі
NEWS
Війна РФ проти України увійшла у критичний період, - зовнішня розвідка
Війна РФ проти України увійшла у критичний період, - зовнішня розвідка
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах