Украинцам разъяснили можно ли получить один Е-рецепт на несколько препаратов

В Украине граждане имеют право получать электронный рецепт на лекарства. Однако может ли он быть выдан на несколько препаратов, одновременно до сих пор не объяснялось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как пояснили в ведомстве, электронный рецепт уникален, и он может быть выдан только на один медицинский препарат.

"Другие препараты, назначенные по схеме лечения и не рецептурные, пациент может самостоятельно приобрести в аптеке", - сказано в сообщении.

При этом заполнение плана лечения при выписке е-рецепта на рецептурные препараты за собственные средства пациента опционально и осуществляется по усмотрению врача.

Однако при назначении некоторых препаратов, подлежащих реимбурсации, создание плана лечения обязательно.

Е-рецепт

Напомним, ранее в Украине втрое увеличили срок действия электронных рецептов на лекарства, которые пациенты покупают за свой счет.

Теперь срок действия таких рецептов будет составлять 90 дней, а не 30.

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